Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten, die am Freitag, dem 17. August 2018, veröffentlicht werden. Dabei steht u.a. auch die Inflationsrate in der Euro-Zone auf der Agenda. Außerdem werden u.a. die Manager von Deere & Co. Quartalszahlen vorlegen.