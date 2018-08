Barrick Gold ist am Donnerstag noch einmal etwas stärker geworden. Hilft dies bereits? Skeptiker sind nicht überzeugt. Das Plus von 1 % hat die charttechnische Situation noch nicht entscheidend verändert. Vielmehr könnten die Notierungen nach Meinung der Experten in den kommenden Wochen noch einmal den Weg nach unten antreten, da die Doppeltiefs bei 9 Euro dem letzten Ansturm nicht standgehalten haben. Die Kurse sind vor allem in den vergangenen vier Wochen massiv gefallen und haben zunächst ... (Moritz von Betzenstein)

