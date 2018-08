Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter NRW, fordert eine zentrale Behörde für Abschiebungen. "Aus meiner Sicht müssen wir zwingend ans Gesetz ran, wir müssen landeszentrale Zuständigkeiten schaffen für die ausländerrechtliche Gefährdersachbearbeitung", sagte Fiedler dem RTL-Nachtjournal.

"Das kann nicht sein, dass in einem solchen Fall sieben unterschiedliche Behörden da sind und man in der öffentlichen Debatte gar nicht weiß, ist das BAMF hier zuständig oder das Ausländeramt." Nach seiner Vorstellung brauche es in jedem Land eine zentrale Stelle. "Die muss gesetzlich zugewiesen werden, da müssen kompetente Leute sitzen, die müssen einzige Ansprechpartner fürs Verwaltungsgericht sein und das muss am Ende dazu führen, dass wir solche gefährlichen Leute wirklich sicher außer Landes bekommen."