Schon am Mittwoch knickte die Aktie von Bayer überdeutlich ein, nachdem das Unternehmen in den USA zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 289 Millionen USD verurteilt wurde. Grund dafür war das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, welches für eine Krebserkrankung bei einem Mann verantwortlich sein soll. Laut einem Bericht der "WirtschaftsWoche" könnte das aber erst der Anfang sein. Der Bayern-Tochter Monsanto könnten demnach weitere Millionenstrafen aufgrund des Unkrautvernichters Dicamba ... (Robert Sasse)

