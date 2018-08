Die Aktie von Cape Lambert Resources scheint sich in den letzten Tagen eingependelt zu haben. Waren in den letzten Tagen noch, zumindest prozentual, einige Schwankungen zu beobachten, so ist am Donnerstag bis zum Handel keine Veränderung im Kurs mehr zu beobachten. Gut möglich, dass sich die Zweifler jetzt von ihren Anteilen verabschiedet haben. Wer noch investiert ist, begibt sich hingegen mehr oder weniger in Lauerstellung. Da es schon länger keine Neuigkeiten mehr zu dem Unternehmen gab, fehlen ... (Robert Sasse)

