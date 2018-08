Videospiel-Industriekonferenz zum Thema "Trailblazers" im September

Die D.I.C.E.-Veranstaltung der Academy of Interactive Arts Sciences findet vom 9. bis 11. September 2018 im Hotel Barrière Le Majestic in der südfranzösischen Stadt Cannes statt. Führungskräfte der Videospielbranche werden die erstklassigen Gelegenheiten zum Networking nutzen und Vorträge zum Konferenzthema Trailblazers verfolgen, um die besten Ideen und Trends der Branche aus erster Hand zu erhalten.

Neu angekündigte Redner sind u. a:

Craig Duncan , Studio Head at Rare Duncan wird die Erfahrungen und Erkenntnisse seines Studios mit "A Rare Voyage of Adventure" mitteilen. Duncan wird einen Einblick in Rares kühne neue IP Sea of Thieves geben, ein Spiel, das Freundschaften und Spieler inspiriert hat, gemeinsam Geschichten zu kreieren.

, Studio Head at Rare Duncan wird die Erfahrungen und Erkenntnisse seines Studios mit "A Rare Voyage of Adventure" mitteilen. Duncan wird einen Einblick in Rares kühne neue IP geben, ein Spiel, das Freundschaften und Spieler inspiriert hat, gemeinsam Geschichten zu kreieren. David Hubert , Animation and Cinematic Director bei Eidos Montreal In Huberts Vortrag wird er diskutieren, wie die Filmkunst die story-orientierten AAA-Spiele neu definiert und wie sie das Medium weiter prägen wird, um den gesamten Produktionsprozess zu gestalten.

, Animation and Cinematic Director bei Eidos Montreal In Huberts Vortrag wird er diskutieren, wie die Filmkunst die story-orientierten AAA-Spiele neu definiert und wie sie das Medium weiter prägen wird, um den gesamten Produktionsprozess zu gestalten. Adam Orth In einer Sitzung mit dem Titel "Digging for Fire: Virtual Reality 2018" wird Orth den aktuellen (und gesunden) embryonalen Zustand von VR untersuchen, warum die VR-Technologie für die Zukunft der interaktiven Unterhaltung von entscheidender Bedeutung ist und warum er nie aufhören wird, für das Medium zu kreieren.

In einer Sitzung mit dem Titel "Digging for Fire: Virtual Reality 2018" wird Orth den aktuellen (und gesunden) embryonalen Zustand von VR untersuchen, warum die VR-Technologie für die Zukunft der interaktiven Unterhaltung von entscheidender Bedeutung ist und warum er nie aufhören wird, für das Medium zu kreieren. Jurgen Post , Präsident, International Partnerships (Europa) bei Tencent In einem Kamingespräch wird Post Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem globalen Spieleunternehmen Tencent geben. Er wird auf die verschiedenen Initiativen und Möglichkeiten eingehen, um eine dauerhafte, nutzbringende Partnerschaft aufzubauen.

, Präsident, International Partnerships (Europa) bei Tencent In einem Kamingespräch wird Post Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem globalen Spieleunternehmen Tencent geben. Er wird auf die verschiedenen Initiativen und Möglichkeiten eingehen, um eine dauerhafte, nutzbringende Partnerschaft aufzubauen. Swen Vincke, CEO von Larian Studios Larian Studios hat fast 20 Jahre gebraucht, um seine Zielgruppe zu finden. In Vinckes Vortrag "The Importance of Respecting Your Players" wird ersich anhand von Beispielen aus Larians Geschichte auf die Wichtigkeit der respektvollen Behandlung von Spielern konzentrieren, wie man das in einen Prozess übersetzt und wie es zu motivierteren Teams und besserem Spieldesign führt.

Die genannten Branchenexperten werden neben den bereits angekündigten Rednern auftreten: Alex Amsel, Head of Blockchain Strategy bei Fig; Thomas Bidaux, CEO von ICO Partners; Manon Burgel, CEO von B2Expand; Celia Hodent, Game UX Consultant; Siobhan Reddy, Studio Director bei Media Molecule und Catherine Seys, Startup Program Director von Ubisofts Strategic Innovation Lab.

Im Rahmen der Konferenz werden erneut die beliebten Gespräche am runden Tisch stattfinden, bei denen Führungskräfte die Chance haben, in privater, vertraulicher Atmosphäre mit den hellsten Köpfen der Branche fokussierte Lösungen zu erörtern, zu analysieren und zu generieren. Leiter der Diskussionsrunde sind unter anderem: Claire Baert, Consultant bei Citizen Science Games; Mike Bithell, CEO und Gründer von Bithell Games; Nick Button-Brown, Executive bei Near Future Society; Chris Charla, Director von ID@Xbox bei Microsoft; Bernd Diemer, Creative Director, DICE Studios (EA Digital Illusions CE AB); Kate Edwards, CEO Principal Consultant, Geogrify; David Helgason, Gründer und Vorstandsmitglied bei Unity Technologies; Robin Hunicke, CEO und Mitgründer von Funomena; Hendrik Lesser, Vorstandsvorsitzender von EGDF; Ollie Lewis, Mitgründer, Near Future Society; Patric Palm, Vorsitzender, CEO und Mitgründer von Favro; Vlad Panchenko, Gründer und CEO von DMarket; Bill Roper, Chief Creative Officer, Improbable; Attila Szantner, Mitgründer und CEO, Massively Multiplayer Online Science; Kelly Wallick, CEO und Gründer von Indie MEGABOOTH, Chairperson of Independent Games Festival (IGF).

Die D.I.C.E.-Konferenz ist für ihre Gelegenheiten zum Networking bekannt, bei denen die Teilnehmer sich in die spannendsten Vorträge und Gespräche des Tages vertiefen. Ein Ausflug zur nahegelegenen Insel Saint-Honorat, Apéros und abendliche Partys sind im Preis für die Konferenzteilnahme inbegriffen und bieten die Möglichkeit, sich zu entspannen und Kontakte zu anderen Teilnehmern zu knüpfen.

Die Anmeldung für die D.I.C.E. 2018 in Cannes zu den regulären Gebühren ist noch bis am 27. August möglich. Ticketreservierungen und weitere Informationen finden Sie unter www.diceeurope.org.

