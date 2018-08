In dem ersten Quartal (Q1) des Jahres exportierten die Länder in der Region Ananas im Wert von 261 Millionen USD, 18% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2017, was vor allem durch die Verkäufe an die USA und die Niederlande zu erklären ist. Das ergibt sich aus den Zahlen des Informationssystems über den Ananasmarkt in Zentralamerika, die von dem Informationsdienst von...

Den vollständigen Artikel lesen ...