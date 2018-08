Das "Handelsblatt" zum Brückeneinsturz in Italien:

"Voraussehbar war das Unglück nicht, wiederholen kann es sich jeden Moment. Es ist der Umgang mit der Katastrophe, der Befremden auslöst und ein schlechtes Licht auf das neue Italien der Populisten wirft. Als Erstes suchte die Regierung in Rom einen Schuldigen, noch vor der Suche nach den Ursachen und vor den erst später in Angriff genommenen Hilfsmaßnahmen wie der Schaffung eines Hilfsfonds und Zusagen für die Menschen in Genua, die ihr Zuhause verloren haben. Diese Kommunikationstechnik, schnell einen Gegner auszumachen und emotional Ängste wie Ärger zu schüren, ist Methode der Regierung - abgeschaut in den USA."/yyzz/DP/nas

