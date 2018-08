Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät an diesem Freitag (12.00 Uhr) mit dem montenegrinischen Regierungschef Dusko Markovic über die Lage auf dem Balkan. Bei dem Treffen im Kanzleramt in Berlin soll es auch um die seit 2010 laufenden EU-Beitrittsverhandlungen mit dem kleinen Adrialand gehen. Nach der Analyse der EU-Kommission könnte Montenegro schon 2025 der Union beitreten, jedoch sind die Reformen ins Stocken geraten. Das gilt für die politisch gesteuerte Justiz ebenso wie für den Medienbereich, den die Regierung weitgehend kontrolliert. Seit 2002 ist der Euro in Montenegro offizielles Zahlungsmittel, obwohl der Zwergstaat weder EU-Mitglied ist noch die Anforderungen für die Gemeinschaftswährung erfüllt./bk/DP/nas

