Seit dem International Congress of Refrigeration des Internationalen Kälteinstituts IIR in Prag im Jahr 2011 veranstaltet das IIR auf allen seinen Tagungen Netzwerkveranstaltungen für Nachwuchskräfte. Dabei stehen ausgewählte "alte Hasen" aus Wissenschaft und Industrie im Rahmen einer ca. ein- bis zweistündigen Veranstaltung den Studierenden Rede und Antwort. Bei diesem Speed Dating haben die Studierenden - ca. sechs bis acht pro Tisch -zehn Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Danach wechseln die Studierenden zum nächsten Tisch. Seit 2016 gibt es im IIR eine entsprechende Arbeitsgruppe Career in Refrigeration - CaRe, die sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...