Die Bundesregierung will die Kosten für den Kauf eines Eigenheims senken. Das Anliegen ist löblich, doch die konkreten Schritte werden nur wenig bringen. Drei Vorschläge zur Besserung.

Die Bundesregierung hat beschlossen, die Kosten des Eigenheimerwerbs zu senken. Denn in der Regel zahlen die Käufer von Immobilien bis zu einem Siebtel des Kaufpreises zusätzlich an die Maklerin, die Notarin und den Fiskus. Angesichts der Schwierigkeiten vor allem junger Familien, bezahlbares Wohneigentum zu finden, kann die Initiative nur begrüßt werden.

Diese drei Komponenten verteuern den Immobilienerwerb zu einem unterschiedlichen Grad. Die Grunderwerbsteuern variieren in der Bundesrepublik von Bundesland zu Bundesland und liegen zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises. Für die notarielle Beglaubigung sind zusätzlich etwa 1,5 Prozent fällig. Die frei verhandelbaren Maklergebühren liegen zwischen 3 und 6 Prozent (zuzüglich Mehrwertsteuer) des Kaufpreises.

In Thüringen beispielsweise kommen so schnell einige Euro zusammen, wie das Beispiel eines Hauses in Jena, das für 500.000 Euro verkauft würde, zeigt: Zum Kaufpreis kommen für den Käufer 32.500 Euro Grunderwerbsteuern (6,5 Prozent), 29.750 Euro Maklergebühren (bei 5 Prozent netto) sowie 7500 Euro Notargebühren, also insgesamt 69.750 Euro; das entspricht 13,95 Prozent. Und selbst bei einem preiswerteren Haus (das in Jena kaum zu finden ist, aber vielleicht in der Nähe) für 200.000 Euro fallen immer noch 27.900 Euro Nebenkosten an. Diese Summen können durchaus prohibitiv wirken.

Deshalb wäre es gut, dass die Regierung handelt. Der naive Bürger in der Sozialen Marktwirtschaft würde sicherlich vermuten, dass die Regierung hier die Kosten in den Blick nimmt, die sie selber verursacht oder vorschreibt. Dies wären die Grunderwerbsteuer und die (regulierten) Notargebühren. Wenn also der Staat darauf verzichtet, am Verkauf von Immobilien kräftig mitzuverdienen und zum Beispiel eine Grunderwerbsteuer von einem Prozent erhebt, wäre ...

