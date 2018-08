Der Dax hat am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Anleger setzten auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Nach teils deutlichen Verlusten in den vorangegangenen Tagen gewann der deutsche Leitindex letztlich 0,61 Prozent auf 12.237 Punkte und schloss damit knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Zur Wochenmitte war er noch zeitweise bis auf 12.120 Zähler abgesackt, den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Am Freitag dürfte der Dax vorerst auf der Stelle treten. Der deutsche Leitindex notierte beim Online-Broker IG Markets vorbörslich bei 12.239 Punkten.

1 - Vorgabe aus den USA

Spekulationen auf eine Annäherung im Zollstreit der USA mit China sowie starke Geschäftszahlen haben auch der Wall Street am Donnerstag Auftrieb gegeben. Die Regierung in Peking kündigte an, noch im August einen neuen Anlauf zur Beilegung der Meinungsverschiedenheiten mit den USA zu unternehmen. Für zusätzlichen Schub sorgten die Quartalszahlen von Wal-Mart und Cisco.

Der Dow-Jones-Index schloss 1,58 Prozent höher auf 25.558 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,8 auf 2840 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte 0,4 Prozent im Plus bei 7806 Stellen.

2 - Handel in Asien

Die Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreits zwischen den USA und China belebte auch die Börsen in Japan am Donnerstag. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Vormittag (Ortszeit) 0,1 Prozent höher bei 22.234 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans ...

