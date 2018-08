Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPARDA-BANK - Kreditinstitute locken mit neuen Services Kunden in die Filialen. Die Sparda-Bank Berlin setzt nun auf einen Paketshop. Das genossenschaftliche Geldhaus wird zum Hermes-Paketshop. In 13 Filialen der Sparda-Bank ist neuerdings auch der Paketdienst, der zum Handelskonzern Otto gehört, vertreten. Die Mitarbeiter der Bank nehmen Päckchen und Pakete entgegen, zugleich kann man Onlinebestellungen an die Filialen schicken lassen und dort abholen. (Handelsblatt S. 24)

BIONTECH - Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech kooperiert mit Pfizer. Die Vereinbarung mit Pfizer sei einer von mehreren wichtigen Schritten, "um nachhaltig eine Forschungs- und Entwicklungspräsenz in Infektionskrankheiten aufzubauen", sagte Ugur Sahin, der Mitbegründer von Biontech. (FAZ S. 19)

FORD - Ford-Betriebsratschef Martin Hennig verlangt, dass von Ford in Europa verkaufte Autos auch hier entwickelt und gebaut werden. Gleichzeitig verteidigte er die in Köln und Saarlouis gebauten Modelle Fiesta, Focus und C-Max. Diese kleineren und mittleren Fahrzeuge verkauften sich gut und Ford verdiene gut mit ihnen. Hennig reagierte in dem Interview auf die Kritik der Konzernspitze in Dearborn (USA) am Europageschäft und an der nach Ansicht der Zentrale nicht rentablen Modellpalette. (Kölnische Rundschau)

LÖWEN PLAY - Online-Glücksspiel ist für Malta zu einem wichtigen Wirtschaftszweig geworden. Auch deutsche Firmen nutzen gern die laxe Aufsicht. Eine von ihnen ist offenbar Löwen Play, einer der größten Spielhallenbetreiber im Land. (SZ S. 18)

August 17, 2018

