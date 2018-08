Köln (ots) - Ford-Betriebsratschef Martin Hennig verlangt, dass von Ford in Europa verkaufte Autos auch hier entwickelt und gebaut werden. Gleichzeitig verteidigte er im Rundschau-Interview die in Köln und Saarlouis gebauten Modelle Fiesta, Focus und C-Max. Diese kleineren und mittleren Fahrzeuge verkauften sich gut und Ford verdiene gut mit ihnen. Hennig reagierte in dem Interview auf die Kritik der Konzernspitze in Dearborn (USA) am Europageschäft und an der nach Ansicht der Zentrale nicht rentablen Modellpalette. Für Köln wünschte Hennig sich die Fertigung eines zweiten Modells neben dem Fiesta. Das habe der effizienteste Standort verdient. Bei Kostensenkungen könne es nicht nur um Personalkosten gehen. "Eine Strategie, die mehr gleiche Teile bei den Fahrzeugen verwendet, würde helfen", sagte Hennig. Die Mitarbeiter seien nach der Kritik der Konzernspitze verunsichert.



OTS: Kölnische Rundschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/70111 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_70111.rss2



Pressekontakt: Kölnische Rundschau Raimund Neuß Telefon: 0228-6688-546 print@kr-redaktion.de