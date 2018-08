Moneycab.com: Herr Studer, Sie haben Algrano 2014 zusammen mit Gilles Brunner und Christian Burri gegründet, um mit einer Online-Handelsplattform den Kaffeeproduzenten Zugang zu den globalen Märkten zu verschaffen. Wie kam es dazu?

Raphael Studer: Gilles Brunner war im Kaffeehandel in Brasilien tätig. Dabei fiel im einerseits die immer grössere Nachfrage von Röstereien nach transparenten Lieferketten auf. Andererseits beobachtete er, dass immer mehr Produzenten in den Feldern Smartphones nutzten. Darin sah er eine Chance, Röster und Produzenten online zu verbinden. Er kontaktierte Christian und mich, zwei alte Studienfreunde. Unsere Fähigkeiten in der Software Entwicklung und Business Development ergänzten sein Kaffeewissen perfekt. Wir skypten zwischen Chile, Brasilien und der Schweiz, bis die ersten beiden Startup-Programme gewonnen waren und wir uns mit dem ersten Geld an die Entwicklung machen konnten.

Können Sie uns kurz erklären, wie der Prozess online abläuft und was die beiden Parteien alles nachverfolgen können?

Die Röster und die Produzenten können sich kostenlos auf algrano.com registrieren. Produzenten stellen ihre erntefrischen Rohkaffees online. Die Röster fragen Produzenten für Offerten an, tauschen sich mit den Produzenten über Qualitäten aus und bestellen Muster. Schliesslich personalisiert der Röster seine Lieferkette und bestellt die benötigten Dienstleistungen wie den Import, die Lagerung oder die Finanzierung mit ein paar Klicks.

Wie viele Abnehmer in wie vielen Ländern gibt es heute und wie viele Produzenten sind registriert?

Mittlerweile haben wir über 60 Kooperativen, hinter jeder im Durchschnitt 2000 Kleinbauern stehen, sowie rund 600 unabhängige Kaffeeproduzenten verteilt in ganz Lateinamerika.

In der Schweiz ist der Markt kleiner Kaffeeröstereien in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Ist diese Entwicklung auch im Ausland zu beobachten?

Durchaus, die Schweiz hat da eher Verspätung. Der Markt in den USA, Australien oder England ist viel weiterentwickelt. Aber es ist schön zu sehen, wie immer mehr Röstereien in der Schweiz mit innovativen Konzepten ...

