Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EINWANDERUNGSGESETZ - Deutschland soll erstmals eine umfassende gesetzliche Regelung für die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland erhalten. Die Bundesregierung wolle die entsprechenden Vorschriften "neu strukturieren, vereinheitlichen und vereinfachen", heißt es im Entwurf eines Eckpunktepapiers aus dem Bundesinnenministerium von Horst Seehofer (CSU), das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Den Fachkräften im Ausland wolle man "ein klares und verlässliches Signal über ihre Chancen und Perspektiven in Deutschland" geben. Dafür soll auch das Aufenthaltsrecht vereinfacht werden. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 6/FAZ S. 15)

HANDWERK - Nach der Prognose von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer werden die Handwerksbetriebe in diesem Jahr rund 20.000 Lehrplätze nicht besetzen können. "Zum Stichtag 30. September werden - trotz unserer Bemühungen und unseres Werbens - voraussichtlich um die 20.000 Plätze unbesetzt sein", sagte Wollseifer. "Obwohl es gelungen ist, die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge von Januar bis Juli 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als 4 Prozent zu steigern, gibt es derzeit immer noch rund 30.000 offene Ausbildungsplätze", sagte Wollseifer. In den kommenden Wochen würden noch viele neue Ausbildungsverträge unterzeichnet. Doch insgesamt leide das Handwerk unter fehlendem Nachwuchs. (Rheinische Post)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) verstärkt ihren Druck auf die Bundesregierung, schnell über eine Senkung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu entscheiden. BA-Vorstand Valerie Holsboer sagte: "Am wichtigsten ist uns, dass möglichst bald eine klare Entscheidung kommt und wir Planungssicherheit für 2019 haben. Kriterien sind für uns: kein Haushalt mit Defizit und eine Reserve von 20 Milliarden Euro." Holsboer fügte hinzu, eine Beitragssenkung um 0,3 Prozentpunkte, wie von der Koalition bisher geplant, könne die BA "in jedem Fall einpreisen". (Neue Osnabrücker Zeitung)

MOBILFUNK - Gegen ein verpflichtendes National Roaming bestehen schwerwiegende rechtliche Bedenken. So es es in einem noch internen Papier der Marktaufsicht für ihren politischen Beirat nachzulesen. Was die Netzagentur darin ausführt, ist ein großer Dämpfer für United Internet und dessen Chef Ralph Dommermuth. Ohne National Roaming, also die Möglichkeit, bestehende Mobilfunknetze der Konkurrenten zumindest in der Anfangsphase mitnutzen zu können, können potentielle Newcomer ihre Pläne für den Aufbau eines eigenen Handy-Netzes begraben. (FAZ S. 22)

MOBILFUNK - Die Bundesnetzagentur setzt beim 5G-Echtzeitnetz auf Wettbewerb unter den Mobilfunkbetreibern. Anbieter sollen freiwillig kooperieren. Es gibt Hoffnung für Neueinsteiger. Viele Mitglieder des Beirats dürften enttäuscht sein. Sie hatten gehofft, mit der Vergabe den Netzbetreibern möglichst hohe Auflagen zu machen, damit sie schnell flächendeckend das Netz ausbauen und Funklöcher der Vergangenheit angehören. Deshalb hatten sie die Agentur gebeten, den Bericht zu erstellen und in Abstimmung mit dem Bundeskartellamt darzulegen, ob es möglich ist, die Kosten für den Netzausbau zu reduzieren. Dies geht über Kooperationen oder das Roaming, wenn etwa entlang von Autobahnen und Schienenwegen ein Anbieter das Netz besitzt, das andere mitnutzen dürfen. (Handelsblatt S. 16)

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellt Bedingungen für eine stärkere Absenkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung. "Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozentpunkte gesenkt wird", sagte Heil dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Wenn wir bei der Qualifizierung und dem Schutz bei Arbeitslosigkeit zu guten Lösungen kommen, bin ich bereit, ein Stück darüber hinauszugehen. Aber ich werde nicht die Kassen plündern, nur weil sich die Union das wünscht." Konkret besteht Heil auf zwei Änderungen. "Kleine und mittlere Unternehmen müssen unterstützt werden, wenn sie selbst in Weiterbildung investieren", sagte er. Außerdem will er die Hürden für den Bezug von Arbeitslosengeld senken. (RND)

EINWANDERUNGSPOLITIK - Trotz massiver Kritik der vor Landtagswahlen in Bayern stehenden CSU verteidigt der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seinen Vorstoß, Flüchtlingen ohne Schutzanspruch den Aufenthalt in Deutschland nachträglich zu erlauben, wenn sie mit einem Beruf finanziell selbst für sich sorgen können. "Herr Seehofer legt bald einen Gesetzentwurf zur Zuwanderung von Fachkräften vor", sagte der Kieler Regierungschef. "Deshalb werbe ich jetzt dafür, dass es einen Spurwechsel für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber mit einem Arbeitsplatz ermöglicht." (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

ITALIEN - Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor unkalkulierbaren Folgen eines Euro-Austritts Italiens - für das Land selbst, aber auch für die Währungsunion. "Aus dem Euro auszutreten bringt für alle Beteiligten erhebliche Risiken und Schwierigkeiten mit sich", sagt Fuest: "Wenn Italien aus dem Euro austritt, (...) wären die Folgen für die Wirtschaftsentwicklung im Euroraum und darüber hinaus schwer kalkulierbar", so der Top-Ökonom in dem Gespräch über die Zukunft der Währungsunion anlässlich des Endes des dritten Griechenland-Hilfsprogramms am 20. August. Fuest zeigt sich besorgt, dass die Euro-Krise "tiefe Gräben" zwischen Gläubiger- und Schuldnerländern geschlagen habe. (Börsen-Zeitung S. 6)

