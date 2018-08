Der amerikanische Autohändler Group 1 Automotive, Inc. (ISIN: US3989051095, NYSE: GPI) zahlt eine Quartalsdividende von 0,26 US-Dollar aus. Die Zahlung erfolgt am 18. September 2018 (Record date: 4. September 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,04 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 76,99 US-Dollar (Stand: 16. August 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,35 Prozent. Die Group 1 Automotive, Inc. ist ...

