Auf die Ankündigung Chinas eine Delegation nach Washington zu schicken, um neue Gespräche im Handelsstreit mit den USA aufzunehmen, kam an den Märkten gut an. Der Nikkei ging am Freitag leicht hoch.

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Kurse am Aktienmarkt in Tokio zum Wochenschluss angetrieben. "Investoren gehen langsam davon aus, dass es Zeichen für ein Ende des eskalierenden Handelskriegs geben könnte", sagte Takuya Takahashi, Finanzmarkt-Stratege bei Daiwa Securities. China ...

