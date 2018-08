The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB4RH6 LB.HESS.THR.CARRARA08N/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US037411BE40 APACHE 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA US046353AR96 ASTRAZENECA 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA USU2481AAH15 DENBURY RESOURCES 18/24 BD00 BON USD N

CA XFRA USU84258AE91 THE SOUTHERN CO.18/20 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US046353AS79 ASTRAZENECA 18/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US046353AT52 ASTRAZENECA 18/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US046353AU26 ASTRAZENECA 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US125581GY89 CIT GROUP INC. NEW 18/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US459058GK33 WORLD BK 18/20 BD03 BON USD N

CA XFRA US776743AE68 ROPER TECHNOLOGIES 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US776743AF34 ROPER TECHNOLOGIES 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US832696AP30 SMUCKER -J.M.- 15/45 BD03 BON USD N

CA WTEH XFRA DE000A2JRN64 WISDOMTR.ENH.COMM. HEOADZ EQ00 EQU EUR Y