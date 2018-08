The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0194695190 SWISS LIFE 12-UND. FLR BD00 BON CHF N

CA PCZE XFRA DE000A1TNGF5 PROCREDIT HOLDING 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSQK8 FMS WERTMGMT IS.18/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA US50065TAE38 KOREA DEV. BANK 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH33H3 HSH NORDBANK IS 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0956010812 INTL FIN. CORP. 13/18 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1005287203 ELENIA FINANCE 13/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1476750622 WORLD BK 16/18 MTN BD02 BON RUB N

CA XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR EQ01 EQU EUR N