FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NOVC XFRA DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 0.402 EUR

W8A XFRA US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 0.387 EUR

FK85 XFRA DE0009771980 DEKA-EUROPABOND TF 0.250 EUR

FK8M XFRA DE0009771923 DEKA-TELEMEDIEN TF 0.450 EUR

XFRA XS0224480722 EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 0.000 %

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.317 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.101 EUR

UPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.801 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.066 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.528 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.416 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.475 EUR

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01 0.290 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.132 EUR

NOVA XFRA US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 0.411 EUR

DUT XFRA US6153691059 MOODY'S CORP DL-,01 0.387 EUR

JBT XFRA US4778391049 JOHN BEAN TECHS DL-,01 0.088 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.352 EUR

G9N XFRA US4005061019 GRUPO AERO.D.PAC.B ADR/10 1.773 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.264 EUR

CLE XFRA US1423391002 CARLISLE COS. INC. DL 1 0.352 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.418 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.158 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.334 EUR

3IZ XFRA US00211V1061 ATA INC. ADR/2 DL-01 5.281 EUR

2IE XFRA MX01IE060002 INFRAEST.ENER.NOVA MN 10- 0.120 EUR

3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.003 EUR

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B 0.176 EUR

SRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.018 EUR

OPQ XFRA HK0018000155 ORIENTAL PRESS GRP 0.004 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.146 EUR

OEL XFRA DE0007269003 ADM HAMBURG AG O.N. 13.580 EUR

7DB XFRA US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY DL-,01 0.110 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.020 EUR

PA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.031 EUR