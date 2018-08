Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



Nach einer sehr erfolgreichen Markteinführung und viel Zuspruch aus der Community anlässlich der GenCon letzte Woche sind die Booster Packs für das Kartenspiel "Warhammer Age of Sigmar: Champions" fast überall ausverkauft.



Aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage greift PlayFusion derzeit auf alle verbleibenden Bestände weltweit zurück, um die laufenden Aufträge zu erfüllen. Um der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden, wurden neue Packungen in Druck gegeben, die in der zweiten Septemberhälfte 2018 in den Handel kommen werden.



"Die Nachfrage nach Warhammer Champions war schlicht und einfach überwältigend. Wir haben nicht damit gerechnet, dass in nur 10 Tagen fast 10.000.000 Karten verkauft würden!", erklärte Mark Gerhard, CEO von PlayFusion. "Uns war zwar von vornherein klar, dass das PlayFusion-Team ein herausragendes Sammelkartenspiel entwickelt hatte, aber diesen unglaublichen Ansturm, sowohl in den Games Workshop-Geschäften als auch in kleinen Hobbyspezialgeschäften, hätten wir uns niemals träumen lassen. Die Unterstützung der Geschäfte hat für uns oberste Priorität."



Wenn Sie sich beteiligen und einen Demo-Tag veranstalten möchten, wenden Sie sich bitte an PlayFusion. Das Unternehmen sorgt dafür, dass Ihnen alles Notwendige zur Verfügung steht. Organised Play soll im Oktober herauskommen. Halten Sie die Augen offen, um in Erfahrung zu bringen, wie Sie Ihr kostenloses Organised Play-Paket beantragen können.



Die Entwicklung des digitalen Champions-Spiels macht gute Fortschritte, so dass die Spieler auch in Zeiten knapper Sammelkarten-Lagerbestände weiterhin Armeen aufstellen, eigene Kartenspiele entwerfen, gegen gewiefte KI kämpfen und online gegen andere Spieler antreten können, um sich auf das Age of Sigmar, das Zeitalter Sigmars, vorzubereiten.



"Die digitale Warhammer Champions-App erweckt das Age of Sigmar zum Leben und bietet den Spielern eine weitere spannende Möglichkeit, dieses erfolgreiche Spiel zu entdecken. Wir haben von der Spieler-Community bereits sehr positives Feedback zur digitalen Beta-Version erhalten, und unsere beiden Studios arbeiten unermüdlich daran, das Spiel rechtzeitig zur Markteinführung Ende des Monats fertigzustellen", erläuterte Gerhard.



PlayFusion wird die Spieler hinsichtlich des genauen Datums der Markteinführung seiner Produkte auf dem Laufenden halten. Weitere Fragen richten Sie bitte an contact@warhammerchampions.com



Informationen zu PlayFusion



PlayFusion hat seinen Firmensitz in Cambridge, dem Technik-Eldorado im Vereinigten Königreich, und ist ein mehrfach preisgekröntes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit für die Zukunft des Enhanced Reality Entertainment (Unterhaltung mit erweiterter Realität) leistet.



Die Enhanced Reality Engine basiert auf modernster firmeneigener Computervision-Technologie und integriert nahtlos physische und digitale Welten, damit die nächste Generation von Entwicklern, Geschichtenerzählern und Unterhaltungskünstlern wahrhaft magische, fesselnde Erlebnisse bieten kann.



Lightseekers, kreatives geistiges Eigentum (IP) und Vorzeigeprodukt von PlayFusion, ist eines der am schnellsten wachsenden Sammelkartenspiele. Das Sammelkartenspiel "Warhammer Age of Sigmar: Champions" ist der jüngste große Erfolg des Unternehmens.



