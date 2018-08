Der Wohnungsvermieter Grand City Properties kann weiter auf anziehende Mieten setzen. Im ersten Halbjahr kletterten die Miet- und Betriebseinnahmen im Vorjahresvergleich um 12 Prozent auf 268,5 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Luxemburg mitteilte. Die Mieteinnahmen allein legten um 14 Prozent zu. Das operative Ergebnis FFO 1 (Funds from Operations) stieg um 16 Prozent auf 99 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 271 Millionen Euro, das war gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Grand City Properties hat seine Wohnungen schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen sowie in Berlin, Dresden, Leipzig und Halle./men/stk

