Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel stabil gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Auch die türkische Lira veränderte sich im Wert kaum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten von Bedeutung an. In der Eurozone dürften monatliche Inflationszahlen auf Interesse stoßen, wobei es sich lediglich um eine zweite Schätzung handelt. In den USA gibt der Indikator der Universität Michigan Auskunft über die Stimmungslage der amerikanischen Verbraucher.

Im Auge haben Investoren zudem eine anstehende Ratingentscheidung der Bonitätswächter von Standard & Poor's zur Türkei. Es handelt sich um einen von zwei jährlichen Bewertungsterminen, die Ratingagenturen wahrnehmen können, aber nicht müssen. Für gewöhnlich gibt S&P seine Entscheidungen im Laufe des Abends bekannt./bgf/stk

