Zürich - Die grossen Krankenkassen arbeiten einmal mehr an einer Branchenvereinbarung. Doch der Telefonterror geht weiter. Call Center schaffen es immer noch, den Leuten Beratungstermine anzudrehen, um diese an Broker, Makler oder direkt an Krankenkassen zu verkaufen. Derweil vergibt comparis.ch zum dritten Mal das Label «Saubere Kundenwerbung» bzw. «Keine Telefonwerbung». Elf Krankenkassen bekennen sich dazu. Seit den vier Jahren des Bestehens des Labels gab es noch keine einzige Beschwerde.

Sieben der neun grössten Krankenversicherungen in der Schweiz haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um einmal mehr eine Branchenvereinbarung zu erarbeiten. Assura, Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, Swica und Visana versuchen so, Telefonwerbung, den Verzicht auf Call Center und die Entschädigung der Vermittlertätigkeit zu regeln. Doch inzwischen geht der Telefonterror weiter.

Label «Saubere Kundenwerbung» für zehn Kassen

Um die Krankenkassen zu vorbildlichem Verhalten anzuregen, vergibt der Online-Vergleichsdienst comparis.ch darum bereits zum dritten Mal ein Gütesiegel für Kassen. Diese verpflichten sich gegenüber comparis.ch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...