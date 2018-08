Hier würde der DAX dann auf einen deutlichen Widerstand treffen, der auch im Tageschart mit dem unteren Trendkanalbereich der beiden fallenden Trendkanäle zu sehen ist.

Möglicherweise steigt der DAX noch weiter an und bricht nach oben aus. Der optimale Abrechnungsbereich für die Stillhalter am heutigen Verfallstermin befindet sich nämlich im Bereich zwischen 12.350/12.400 und 12.500 Punkten. Ob deren Marktmacht ausreicht, um den DAX um 13:00 Uhr in diese Zielzone einlaufen zu lassen?

Fazit: Gegenbewegung läuft, kleiner Verfallstag könnte für volatilen Handel sorgen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX weiter im Short-Modus.

DAX bei 12.240 Punkten, vorbörslich bei 12.240 Punkten.

Kleiner Verfallstag, Abrechnungskurs um 13:00 Uhr zwischen 12.350/12.400 Punkten und 12.500 Punkten?.

Türkei-Krise und Handelskonflikt USA/China weiter im Fokus.

Indikatoren-Lage short.

Gegenbewegung könnte bereits unter 12.270/12.300 Punkten auslaufen.

Monatschart: Unter 12.850 Punkten notiert der DAX unter dem langfristigen Fibonacci-Fächer! Dadurch droht ein langfristiges Kursziel von 10.500 Punkten!

Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Kursrückgang von Anfang Mai bis Anfang Oktober.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator ...

