TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach einer volatilen Börsenwoche überwiegend mit Abgaben präsentieren sich die Handelsplätze in Asien am Freitag zur Abwechselung mal mehrheitlich im Plus. Die positive Marktreaktion in Europa und den USA auf die Stabilisierung in der Türkei-Krise, nachdem das Emirat Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite gesprungen ist, und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellen auch die Stimmung an den asiatischen Börsen auf.

Allerdings sprechen Händler lediglich von einem Durchschnaufen, die beiden Krisen seien keineswegs ausgestanden. Zudem verweisen Marktteilnehmer auf die Lehren der vergangenen Tage: Die Börsen in Asien drehen mitunter sehr zügig und zeigen sich deutlich volatiler als andere Aktienhandelsplätze.

China hinkt mal wieder hinterher

Im positiven Umfeld hinkt lediglich die Börse in Schanghai hinterher, der Composite verliert im späten Handel 0,4 Prozent. Der chinesische Leitindex schickt sich damit an, seinen fünften Abschlag in Folge zu verbuchen. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits das ganze Jahr über zu beobachten ist. Der chinesische Aktienmarkt steht stärker unter dem negativen Einfluss des Handelskonflikts mit den USA. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten immer wieder eine spürbare Verlangsamung des Wachstums gezeigt.

Aktuelle Daten zeigen zudem, dass neben Südafrika China den Löwenanteil bei aus Schwellenländern abgezogenem Kapital im Zuge der Türkeikrise zu schultern hat. Der Kapitalabfluss aus diesen beiden Ländern macht über zwei Drittel der in der Woche zum 15. August insgesamt abgezogenen Gelder aus.

In Tokio steigt der Nikkei-225 dagegen um 0,5 Prozent auf 22.298 Punkte. Zu den Gewinnern am Markt zählen die Bereiche Präzisionswerkzeuge, Metallverarbeitung und Transport. Am Devisenmarkt läuft der Wechselkurs zwischen Yen und US-Dollar auf Tagessicht seitwärts, Händler suchen auch am Aktienmarkt vergebens nach echten Impulsen.

In Südkorea legt der Kospi in Seoul um 0,4 Prozent zu. Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen eine nachlassende Dynamik bei der Schaffung von Industriearbeitsplätzen. Volkswirte sprechen von einer schwächeren Geschäftslage, aber auch von Restrukturierungen in der Automobil- und Schiffsbauindustrie. Die Arbeitslosigkeit nimmt insgesamt leicht zu.

Unter den Einzelwerten erholen sich Tencent nach ihrer fünftägigen Talfahrt um 3,2 Prozent in Hongkong. Der Wochenverlust beträgt aber noch immer 10 Prozent. Der Technologieriese hatte schwache Geschäftszahlen hingelegt und kämpft mit Rückschlägen in der Videospielesparte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.333,50 +0,08% +4,43% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.277,69 +0,39% -2,14% 08:00 Kospi (Seoul) 2.248,17 +0,33% -8,89% 08:00 Schanghai-Comp. 2.692,04 -0,49% -18,62% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.228,17 +0,47% -8,75% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.225,32 +0,42% -4,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.783,81 +0,37% -0,60% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 9:43h % YTD EUR/USD 1,1379 +0,0% 1,1375 1,1371 -5,3% EUR/JPY 126,17 -0,0% 126,19 126,02 -6,7% EUR/GBP 0,8943 -0,0% 0,8945 0,8945 +0,6% GBP/USD 1,2724 +0,1% 1,2717 1,2710 -5,9% USD/JPY 110,88 -0,1% 110,94 110,85 -1,5% USD/KRW 1124,75 -0,2% 1127,29 1131,34 +5,4% USD/CNY 6,8851 +0,0% 6,8825 6,9092 +5,8% USD/CNH 6,8720 +0,1% 6,8637 6,9019 +5,5% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8497 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7264 +0,0% 0,7261 0,7263 -7,1% NZD/USD 0,6591 +0,0% 0,6588 0,6581 -7,2% Bitcoin BTC/USD 6.499,01 +3,1% 6.304,51 6.419,00 -52,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,45 65,46 -0,0% -0,01 +10,8% Brent/ICE 71,39 71,43 -0,1% -0,04 +11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.175,99 1.174,19 +0,2% +1,81 -9,7% Silber (Spot) 14,65 14,66 -0,1% -0,01 -13,5% Platin (Spot) 779,85 779,75 +0,0% +0,10 -16,1% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,1% -0,00 -21,7% ===

August 17, 2018

