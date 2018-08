Das Unternehmen - im Business to Business (B2B)-Werbemarkt unterwegs - nutzt die Vorteile der Digitalisierung und von Big Data wie kaum ein zweites. Technologie-Unternehmen suchen über die Plattformen von TechTarget zielgerichtet Abnehmer für ihre Lösungen. Dabei hilft TechTarget, potenzielle Kunden zielgerichtet anzusprechen und zu überzeugen. Auf über 140 Websites platziert TechTarget seinen Content und wertet die Nutzung dieser Informationen aus, um maßgeschneiderte Angebote seiner Auftraggeber zu lancieren. Auf der Liste der Partner findensich alle celebrities der Branche: Von Hewlett-Packard, Cisco, Oracle, IBM, Microsoft bis zu Brocade und Data-Core. Mit Bekanntgabe des Rücktritts von Präsident Kevin Beam bekamen viele Investoren allerdings kalte Füße und sorgten für einen Kursrücksetzer. Zu Unrecht, wie wir meinen. Zwar war im zweiten Quartal das Ergebnis je Aktie mit 0,15 $ hinter den Erwartungen des Marktes zurückgeblieben, dafür entwickelte sich der Umsatz mit 31,5 Mio. $ (+ 18 %) sehr ansprechend. Außerdem wurden 34 % der Erlöse aus längerlaufenden Dienstleistungsverträgen erzielt (im Vorjahr 21 %), was die Entwicklung stabilisiert, planbarer und vorhersehbarer macht. Das angepasste EBITDA schoss um 74 % auf einen Rekordwert von 9 Mio. Dollar in die Höhe, damit lag die Umsatzmarge bei 29 % (20 % waren es vor einem Jahr). Für das dritte Quartal ist ein Umsatz von 30Mio. bis 31 Mio. $ anvisiert, für das Gesamtjahr 122Mio. bis 124 Mio. $. Das bereinigte EBITDA kalkuliert das Management für das dritte Quartal auf 7,2 Mio. bis 8,0 Mio. $ und für das Gesamtjahr auf 30 Mio. bis 32 Mio. $ und damit leicht höher als nach dem ersten Quartal kommuniziert. Wir halten diese Daten für zu konservativ, da Marktdaten zeigen, dass die Investitionen in IT derzeit exponentiell steigen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 33 vom 18.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info