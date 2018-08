Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die US-Regierung hat Ankara mit weiteren Sanktionen gedroht, sollte der in der Türkei festgehaltene US-Pastor Andrew Brunson nicht schnell freigelassen werden. Die USA seien zu weiteren Strafmaßnahmen bereit, teilte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag mit. Weil der evangelikale Pfarrer Brunson seit Oktober 2016 wegen Spionage- und Terrorvorwürfen festgehalten wird, hatte US-Präsident Donald Trump Anfang des Monats Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

07:50 DK/A.P. Moeller - Maersk A/S, Ergebnis 2Q

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

ADM Hamburg: 13,58 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Juli Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,1% gg Vj Vorabschätzung: +2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.843,50 -0,04% Nikkei-225 22.284,95 +0,42% Shanghai-Composite 2.694,34 -0,40% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.237,17 0,61 DAX-Future 12.219,50 0,47 XDAX 12.224,46 0,46 MDAX 26.430,24 0,88 TecDAX 2.888,33 1,59 EuroStoxx50 3.377,56 0,55 Stoxx50 3.063,08 0,37 Dow-Jones 25.558,73 1,58 S&P-500-Index 2.840,69 0,79 Nasdaq-Comp. 7.806,52 0,42 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,51 -5

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,61 2,62 0,72 USA 10 Jahre 2,87 2,86 0,46 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden nach einer erneut turbulenten Woche am Freitag mit einem kaum veränderten Handelsstart erwartet. Die Nachrichtenlage ist am Morgen extrem dünn, auch die auslaufende Berichtssaison liefert kaum noch Impulse. Übergeordnet belasten weiterhin die protektionistische Handelspolitik der USA und der Handelskonflikt mit China. Die jüngst gesehene Euro-Schwäche unterstützt die Aktien nicht, da der nachgebende Euro als Leidtragender der Türkei-Krise interpretiert wird. Aber auch die politische Lage in Italien lastet auf dem Euro. Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor unkalkulierbaren Folgen eines Euro-Austritts Italiens - für das Land selbst, aber auch für die Währungsunion.

Rückblick: Erholt - Die fortdauernde Erholung der Lira, gestützt davon, dass das Emirat Katar der Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zugesagt hat, und die angekündigte Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China, sorgten für Zuversicht. Die Abgaben von 3,5 Prozent an der Istanbuler Börse zeigten aber, wie wacklig die Lage ist; zumal der türkische Finanzminister noch ankündigte, dem Kampf gegen die Inflation und der Haushaltsdisziplin Priorität geben zu wollen. Mit der Ankündigung neuer US-chinesischer Gespräche erholten sich die Rohstoffpreise und mit ihnen der angeschlagene Rohstoffsektor um 0,8 Prozent. Unter Druck standen die Aktien der Autobahnbetreiber nach Aussagen aus Italien, wegen des Brückeneinsturzes in Genua über die Verstaatlichung der Autobahnen nachzudenken. Atlantia brachen um 22,3 Prozent ein, ASTM um 10,5 und SIAS um 7,3 Prozent. Aber auch die Aktien des spanischen Bau- und Infrastrukturkonzerns ACS standen unter Druck. Möglicherweise könnte sich Atlantia aus der gemeinschaftlichen Übernahme von Abertis zurückziehen, unkten Händler. ACS fielen um 2 Prozent, der Kurs der Tochter Hochtief um 4,8 Prozent. Carlsberg stiegen derweil um 3,5 Prozent, nachdem das Unternehmen für das Geschäftsjahr optimistischer ist.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Bayer fanden weiter keinen Boden und verloren 4,6 Prozent, nachdem ein US-Gericht die Bayer-Tochter Monsanto jüngst zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar verurteilt hatte. Der Kläger macht Monsanto-Pflanzenschutzmittel für seine Krebs-Erkrankung verantwortlich. Hinzu kam als Belastungsfaktor, dass die kanadische Regierung ein Verbot einer Bayer-Chemikalie plant, die für den Tod von Bienen verantwortlich gemacht wird. Henkel zeigten sich vom Quartalsbericht kaum bewegt. Im MDAX ging es nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg für die Puma-Aktie um 5,8 Prozent nach oben. Wirecard gewannen 9,3 Prozent. Mit der Vorlage der endgültigen Zahlen wurde der Bezahldienstleister etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Nach dem Kurseinbruch der Vortage erholten sich Tele Columbus um 10,3 Prozent. Hauck & Aufhäuser (H&A) bleibt indes skeptisch und rechnet mit fortgesetzt negativen Nachrichten. Die Analysten verweisen auf den Abgang des CFO und darauf, dass das Unternehmen die Zahlenvorlage verschoben hat.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard seien nach dem kräftigen Plus im Xetra-Handel 0,4 Prozent niedriger umgegangen, hieß es beim Broker Lang & Schwarz lediglich.

USA / WALL STREET

Erholt - Eine Stabilisierung in der Türkei-Krise und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellten die Stimmung wieder auf. Die zuletzt stark belastende Türkei-Krise verlor dank der Stabilisierung der Lira an Schrecken, zumal Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite springen will. Die Furcht vor einer Ausbreitung der Krise in andere Schwellenländer durch einen Kapitalabzug wurden davon gemildert. Dazu passte auch, dass die USA und China in der kommenden Woche erstmals seit Mai wieder verhandeln wollen. Neben der Lira zeigte auch der Yuan Stärke. Neue US-Konjunkturdaten vom Tage spielten in dieser Gemengelage fast keine Rolle. Dafür, dass der Dow klar am besten abschnitt, waren insbesondere Boeing verantwortlich. Das Dow-Schwergewicht gewann 4,3 Prozent und steuerte damit alleine knapp 100 Punkte zum Dow-Plus von 396 Punkten bei. Boeing profitierten besonders von der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China, weil Boeing als einer der größten US-Exporteure nach China gelte, hieß es. Zudem wurde die Aktie gestützt von einer Hochstufung durch die UBS. Walmart trugen ebenfalls stark zum Dow-Anstieg bei mit einem Kursanstieg um 9,3 Prozent. Der Einzelhändler hatte nach starken Zweitquartalszahlen die Prognose erhöht. Cisco kletterten um 3,0 Prozent nach oben und stützten den Dow ebenfalls. Der Netzwerkausrüster hatte in seinem vierten Geschäftsquartal etwas mehr verdient und umgesetzt als Analysten erwartet hatten. Die als sehr zyklisch geltende Caterpillar-Aktie gewann im Dow gut 3 Prozent.

Anleihen waren umgekehrt zum Vortag als sicherer Hafen nicht gesucht. Sie gaben die Vortagesgewinne zwischenzeitlich wieder ab, erholten sich dann aber von den Tagestiefs wieder deutlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18.37 Uhr EUR/USD 1,1376 +0,0% 1,1375 1,1376 EUR/JPY 126,15 -0,0% 126,19 126,31 EUR/CHF 1,1344 +0,0% 1,1339 1,1333 EUR/GBR 0,8942 -0,0% 0,8945 0,8947 USD/JPY 110,88 -0,1% 110,94 111,02 GBP/USD 1,2723 +0,0% 1,2716 1,2715 Bitcoin BTC/USD 6.495,42 +3,0% 6.304,51 6.414,28

Bei den großen Währungspaaren tat sich am Donnerstag wenig. Der Euro erholte sich leicht von seinem Schwächeanfall der vergangenen Tage. Forciert worden war er durch die Türkei-Krise, weil europäische Unternehmen davon potenziell stärker betroffen sind und weil der Dollar generell als sicherer Hafen gesehen wird. Zuletzt kostete der Euro in den USA 1,1372 Dollar nach 1,1345 am späten Mittwoch. Die türkische Lira setzte ihre Erholung fort. Der Dollar fiel auf 5,83 Lira nach 5,95 am späten Vortag. Im Hoch zu Wochenbeginn stand der Greenback noch bei über 7 Lira. Die Lira machte damit seit Wochenbeginn rund 10 Prozent zum Dollar wieder gut. Der Yuan profitierte derweil neben der Wiederaufnahme der Handelsgespräche davon, dass Peking durch die Verringerung der Liquidität des Offshore-Yuan versucht, die eigene Währung zu stützen.

Am Freitagmorgen zeigen sich die wichtigen Währungspaare wenig verändert. Die Währungen der Schwellenländer erholen sich mit der Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen China und den USA etwas zum US-Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,41 65,46 -0,1% -0,05 +10,7% Brent/ICE 71,39 71,43 -0,1% -0,04 +11,2%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 01:31 ET (05:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.