Der berühmte Investor Warren Buffett liebt die Aktien von Apple (WKN:865985) und sagte kürzlich, er würde "gerne 100 % davon besitzen". Aber mit Apples Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar hat nicht einmal das Orakel von Omaha genug Geld, um das ganze Unternehmen zu kaufen. Doch seit der ersten Investition in Apple im Jahr 2016 hat Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) seine Bestände seitdem fast jedes Quartal kontinuierlich erhöht. Das Unternehmen ist in einigen Quartalen aggressiver, in anderen wiederum zurückhaltender. Berkshire hat laut den Zulassungsanträgen im zweiten Quartal weitere 12,4 Mio. Aktien gekauft. 252 Millionen Aktien, Tendenz steigend Nach weiteren 12,4 Mio. Aktien besitzt ...

