Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 71,38 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel ebenfalls geringfügig um drei Cent auf 65,43 Dollar.

In den vergangenen Wochen wurden die Ölpreise durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China belastet. Für etwas Erleichterung sorgte jedoch zuletzt ein Gesprächsangebot Chinas. Auch die Ölpreise konnten sich deshalb etwas stabilisieren. Seit Mitte Juli haben die Ölpreise aus Angst vor konjunkturellen Folgen des Handelsstreits um etwa zehn Prozent nachgegeben.

Begrenzt wurden die Verluste am Ölmarkt durch den anhaltenden Disput zwischen den USA und dem ölreichen Iran über dessen Atomprogramm. Fachleute fürchten Angebotsengpässe im Fall einer Eskalation des Streits./bgf/stk

