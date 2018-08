Zum kleinen Verfallstag dürfte der Dax am Freitag erneut eine Verschnaufpause einlegen. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart praktisch unverändert. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer angesichts der Entspannung in der Türkeikrise 0,6 Prozent auf 12.237 Zähler gut gemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...