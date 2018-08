Visa bietet Banken in mehreren Ländern elektronische Zahlungssysteme an. Dazu gehören unter anderem die Kreditkarten des gleichen Namens. Partner stellen Einzelhändlern und anderen Anbietern dann Terminals zur Verfügung, an denen Verbraucher bezahlen können. Visa selbst gibt keine Kreditkarten noch Kredite aus und legt auch keine Zinssätze fest. Das alles regelt das Kreditinstitut, von dem der Kreditkarteninhaber seine Karte hat. Visa garantiert für einen reibungslosen Zahlungsvorgang und beansprucht dafür Gebühren. Der Konzern gliedert sich deshalb in nur ein Segment: Payment Services.

Konsum macht Kasse

Mit einem Volumen von fast 18 Milliarden US-Dollar war die Visa-Aktie im Jahr 2008 die bis dato größte Emission an der Wall Street. In Europa agiert der Konzern über die 2015 zurückgekaufte Schwestergesellschaft Visa Europe. Im Vorfeld des Börsengangs war das Europa-Geschäft ausgelagert worden. Jedoch verband beide Seiten ein unkündbarer und unbefristeter Lizenzvertrag. Visa verdient also wie seine Konkurrenten American Express und Mastercard an den Gebühren bei Zahlungen mit seinen Karten. Je häufiger der Kunde an der Kasse seine Visa-Karte zückt, desto mehr verdient Visa.

Wenn der Konsum floriert, zahlt der Kunde häufiger mit Karte. Und das ist der Fall, wenn die Wirtschaft brummt. Wegen der anhaltend guten Wirtschaftslage und der somit höheren Ausgabefreude der Konsumenten verdiente Visa im abgelaufenen Quartal mehr als erwartet, so dass der Überschuss von April bis Juni um 13 ...

