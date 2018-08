Als Superheldin zur Superverdienerin: Scarlett Johansson (33) ist laut "Forbes" die bestbezahlte Schauspielerin Hollywoods. Sie habe in den vergangenen zwölf Monaten rund 40,5 Millionen Dollar (umgerechnet 46 Millionen Euro) verdient, berichtete das US-Wirtschaftsmagazin am Donnerstag (Ortszeit). Einen großen Anteil daran habe Johanssons Rolle als Superheldin Black Widow in den "Avengers"-Filmen.

Auf den weiteren Plätzen landeten Angelina Jolie (43) mit 28 Millionen Dollar (32 Millionen Euro) und Jennifer Aniston (49) mit 19,5 Millionen Dollar (22 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr erreichte noch Emma Stone (29, "La La Land") die Spitzenposition, damals mit 26 Millionen Dollar.

Die "Forbes"-Zahlen basieren auf Kinokasseneinnahmen, Branchen-Schätzungen sowie Interviews mit Agenten, Managern und Rechtsanwälten. Die Beträge beinhalten unter anderem Filmgagen und Einkünfte aus Werbeverträgen. Bestbezahlter Schauspieler wurde im vergangenen Jahr "Transformers"-Star Mark Wahlberg (47) mit 68 Millionen Dollar./tbm/DP/stk

