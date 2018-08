DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chipausrüster Applied Materials hat im dritten Geschäftsquartal zwar mehr umgesetzt und verdient als am Markt erwartet, mit dem Ausblick für das laufende Quartal die Investoren aber enttäuscht. Für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 rechnet das Unternehmen mit Umsätzen von 3,85 Milliarden bis 4,15 Milliarden und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,92 bis 1,00 Dollar. Analysten rechnen allerdings mit Erlösen von 4,46 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,17 Dollar. Im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal lief es für den Konzern besser als erwartet: Der Umsatz stieg laut Mitteilung auf 4,47 Milliarden von 3,74 Milliarden Dollar, während das Nettoergebnis auf 1,17 Milliarden von 0,93 Milliarden Dollar zunahmen. Unter dem Strich verdiente die Applied Materials Inc bereinigt 1,20 Dollar je Aktie. Analysten hatten dem Hersteller für Anlagen der Halbleiterindustrie nur 1,17 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 4,43 Milliarden Dollar zugetraut.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 97,9

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.843,50 -0,04% Nikkei-225 22.286,27 +0,42% Hang-Seng-Index 27.234,19 +0,49% Kospi 2.249,47 +0,39% Schanghai-Composite 2.689,57 -0,58% S&P/ASX 200 6.336,80 +0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die positive Marktreaktion in Europa und den USA auf die Stabilisierung in der Türkei-Krise, nachdem das Emirat Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite gesprungen ist, und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellen auch die Stimmung an den asiatischen Börsen auf. Allerdings sprechen Händler lediglich von einem Durchschnaufen, die beiden Krisen seien keineswegs ausgestanden. Im positiven Umfeld hinkt lediglich die Börse in Schanghai hinterher. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits das ganze Jahr über zu beobachten ist. Der chinesische Aktienmarkt steht stärker unter dem negativen Einfluss des Handelskonflikts mit den USA. Aktuelle Daten zeigen zudem, dass neben Südafrika China den Löwenanteil bei aus Schwellenländern abgezogenem Kapital im Zuge der Türkeikrise zu schultern hat. In Tokio zählen die Bereiche Präzisionswerkzeuge, Metallverarbeitung und Transport zu den Gewinnern. Händler suchen vergebens nach echten Impulsen. In Südkorea legt der Kospi leicht zu - etwas gebremst von schwachen Arbeitsmarktdaten. Unter den Einzelwerten erholen sich Tencent nach ihrer fünftägigen Talfahrt um 3,2 Prozent in Hongkong. Der Wochenverlust beträgt aber noch immer 10 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Applied Materials gaben 4,7 Prozent ab. Der Hersteller für Anlagen der Halbleiterindustrie schnitt zwar im dritten Quartal bei Umsatz und Ergebnis besser als gedacht ab, enttäuschte aber mit dem Ausblick auf das laufende vierte Quartal. Für Nvidia ging es um 4,6 Prozent gen Süden. Der Grafik-Chip-Anbieter hatte die Markterwartungen in der zweiten Periode übertroffen, für Enttäuschung sorgte aber auch hier der Umsatzausblick. Gefeiert wurde dagegen der Geschäftsausweis von Nordstrom, die Titel des Einzelhandelskonzerns legten um 9,0 Prozent zu. Das Unternehmen profitierte vom Digitalhandel und höheren Absatzvolumina. Nach schwachen Geschäftszahlen brachen Voxeljet um 13,1 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.558,73 1,58 396,32 3,40 S&P-500 2.840,69 0,79 22,32 6,25 Nasdaq-Comp. 7.806,52 0,42 32,41 13,08 Nasdaq-100 7.374,30 0,27 19,63 15,29 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 704 Mio 795 Mio Gewinner 2.206 976 Verlierer 755 1.999 Unverändert 108 98

Erholt - Eine Stabilisierung in der Türkei-Krise und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China im andauernden Handelsstreit hellten die Stimmung wieder auf. Die zuletzt stark belastende Türkei-Krise verlor dank der fortgesetzten Stabilisierung der Lira an Schrecken, zumal das Emirat Katar der Türkei mit Direktinvestitionen über 15 Milliarden Dollar zur Seite springen will. Die Sorgen vor einer Ausbreitung der Krise in andere Schwellenländer durch einen Kapitalabzug wurden davon gemildert. Dazu passte auch, dass die USA und China in der kommenden Woche erstmals seit Mai wieder verhandeln wollen. Neben der Lira zeigte auch der Yuan Stärke. Neue US-Konjunkturdaten vom Tage spielten in dieser Gemengelage fast keine Rolle. Dafür, dass der Dow klar am besten abschnitt waren insbesondere Boeing verantwortlich. Das Dow-Schwergewicht gewann 4,3 Prozent und steuerte damit alleine knapp 100 Punkte zum Dow-Plus von 396 Punkten bei. Boeing profitierten besonders von der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China, weil Boeing als einer der größten US-Exporteure nach China gelte, hieß es. Zudem wurde die Aktie gestützt von einer Hochstufung durch die UBS. Walmart trugen ebenfalls stark zum Dow-Anstieg bei mit einem Kursanstieg um 9,3 Prozent. Der Einzelhändler hatte nach starken Zweitquartalszahlen die Prognose erhöht. Cisco kletterten um 3,0 Prozent nach oben und stützten den Dow ebenfalls. Der Netzwerkausrüster hatte in seinem vierten Geschäftsquartal etwas mehr verdient und umgesetzt als Analysten erwartet hatten. Die als sehr zyklisch geltende Caterpillar-Aktie gewann im Dow gut 3 Prozent.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 0,8 2,61 141,4 5 Jahre 2,75 1,0 2,74 82,2 10 Jahre 2,87 0,6 2,86 42,2

Anleihen waren umgekehrt zum Vortag als sicherer Hafen nicht gesucht. Sie gaben die Vortagesgewinne zwischenzeitlich wieder ab, erholten sich dann aber von den Tagestiefs deutlich. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys stieg so um 1 Basispunkt auf 2,87 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 9:43h % YTD EUR/USD 1,1381 +0,0% 1,1375 1,1371 -5,3% EUR/JPY 126,20 +0,0% 126,19 126,02 -6,7% EUR/GBP 0,8944 -0,0% 0,8945 0,8945 +0,6% GBP/USD 1,2724 +0,1% 1,2717 1,2710 -5,9% USD/JPY 110,89 -0,0% 110,94 110,85 -1,5% USD/KRW 1124,45 -0,3% 1127,29 1131,34 +5,4% USD/CNY 6,8923 +0,1% 6,8825 6,9092 +5,9% USD/CNH 6,8759 +0,2% 6,8637 6,9019 +5,6% USD/HKD 7,8497 0% 7,8497 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7269 +0,1% 0,7261 0,7263 -7,0% NZD/USD 0,6594 +0,1% 0,6588 0,6581 -7,1% Bitcoin BTC/USD 6.464,81 +2,5% 6.304,51 6.419,00 -52,7%

Bei den großen Währungspaaren tat sich wenig. Der Euro erholte sich leicht von seinem Schwächeanfall der vergangenen Tage. Forciert worden war er durch die Türkei-Krise, weil europäische Unternehmen davon potenziell stärker betroffen sind und weil der Dollar generell als sicherer Hafen gesehen wird. Zuletzt kostete der Euro in den USA 1,1372 Dollar nach 1,1345 am späten Mittwoch. Die türkische Lira setzte ihre Erholung fort. Der Dollar fiel auf 5,83 Lira nach 5,95 am späten Vortag. Im Hoch zu Wochenbeginn stand der Greenback noch bei über 7 Lira. Die Lira machte damit seit Wochenbeginn rund 10 Prozent zum Dollar wieder gut. Der Yuan profitierte derweil neben der Wiederaufnahme der Handelsgespräche davon, dass Peking durch die Verringerung der Liquidität des Offshore-Yuan versucht, die eigene Währung zu stützen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,42 65,46 -0,1% -0,04 +10,8% Brent/ICE 71,37 71,43 -0,1% -0,06 +11,2%

Die Ölpreise legten wieder etwas zu. Am Vortag hatten unerwartet gestiegene US-Lagerbestände die Preise auf ein Zweimonatstief gedrückt. Die kleine Gegenbewegung am Donnerstag erhielt auch Nahrung von der etwas entspannteren Lage im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Das Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 65,50 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.175,05 1.174,19 +0,1% +0,86 -9,8% Silber (Spot) 14,63 14,66 -0,2% -0,03 -13,6% Platin (Spot) 780,10 779,75 +0,0% +0,35 -16,1% Kupfer-Future 2,62 2,62 +0,2% +0,00 -21,5%

Der Goldpreis erholte sich im Tagesverlauf dank des etwas schwächelnden Dollar leicht. Er lag zuletzt mit 1.173 Dollar je Feinunze 3 Dollar niedriger. Im Tagestief war er aber schon abgesackt auf 1.160 Dollar. Vom Jahreshoch im Januar ist er rund 13,5 Prozent entfernt. Tendenziell belastend für Gold sind der feste Dollar und die anziehenden Zinsen. Das Edelmetall wird außerdem kaum mehr als sicherer Hafen angesteuert, zumal der derzeitige nach oben zeigende Zinstrend in den USA das Gold unattraktiv macht für Anleger.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK ARGENTINIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 02:01 ET (06:01 GMT)

Argentinien hat im Kampf gegen die Inflation den Satz für die Mindestreserven, die die Banken bei der Notenbank des Landes in der Landeswährung Peso hinterlegen müssen, angehoben. Dadurch soll die Liquidität und letztlich auch die Inflation verringert werden. Die Zentralbank erhöhte nach eigenen Angaben den entsprechenden Zins um drei Prozentpunkte, womit sie etwa 60 Milliarden Peso, umgerechnet annähernd 2 Milliarden Dollar, absorbiert. Im Juli lag die Jahresinflation in dem südamerikanischen Land bei 31 Prozent.

TESLA

Die US-Börsenaufsicht SEC erhöht den Druck auf Tesla. Die Regulierer wollen laut einer mit der Materie vertrauten Person von den Tesla-Direktoren wissen, wie viel an Informationen ihnen Tesla-Chef Elon Musk bereits mitgeteilt hatte, ehe er vergangene Woche über einen potenziellen Deal getwittert hatte, der es ermöglichen soll, Tesla von der Börse zu nehmen. Die SEC untersucht demnach, ob Musk die Anleger absichtlich zu täuschen versuchte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2018 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.