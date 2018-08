Mitteilung der Buchalik Brömmekamp Rechtsanwaltsgesellschaft mbH:

mybet Holding SE: Vorstand bereitet Insolvenzantrag vor - Anleihegläubiger sind betroffen!

Am 14.08.2018 kündigte der Vorstand der mybet Holding SE in der am selben Tage veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung an, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit vorzubereiten. Die beiden von der der mybet Holding SE emittierten Wandelschuldverschreibungen:

ISIN: DE000A2G8472 / WKN: A2G847 sowie ISIN: DE000A1X3GJ8 / WKN: A1X3GJ

sind ebenfalls betroffen. Die Frankfurter Börse hat den Handel beider Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...