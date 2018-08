Die Privatbank Berenberg hat Henkel nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe die Prognose für den Gewinn je Aktie aufgrund von Währungseffekten gesenkt, während einige Wettbewerber die Auswirkungen durch die Bewegungen am Devisenmarkt in ihren Schätzungen erst gar nicht quantifizierten, beschwichtigte Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Henkel lege beim Gewinn je Aktie nach wie vor respektabel zu./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-08-17/08:36

ISIN: DE0006048432