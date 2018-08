Über mangelnde Langeweile kann man sich in diesen Wochen insbesondere an den Agrarmärkten nicht beklagen - Handelskonflikte respektive erhobene Strafzölle, Wetterkapriolen und Einflüsse vom Devisenmarkt halten Weizen, Mais & Co. in Atem. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung zu Mais von Anfang Juli hat sich die Situation unter technischen Aspekten deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...