Während man in Bezug auf den Gesamtmarkt gerade dabei ist, jedwede Risiken herunterzuspielen, kennen die Marktteilnehmer bei der Bayer-Aktie keine Gnade: Der Kursrutsch setzte sich auch am Donnerstag ungebremst fort. Normalerweise könnte man erwarten, dass negative Nachrichten schnell in den Kurs eingearbeitet werden und danach eine Stabilisierung erfolgt.

