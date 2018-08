Elon Musk, Teslas (WKN:A1CX3T) CEO, hat in der vergangenen Woche mit nur neun Worten maximale Verwirrung zu seinem Unternehmen und der Zukunft der Aktie gesorgt. "Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured," hieß es von Musk vergangenen Dienstag auf Twitter. Und daraus ergeben sich gleich jede Menge Fragen. Zum Beispiel folgende: Wie weit war Musk zum Zeitpunkt des Tweets schon mit der Idee zur Privatisierung? Was genau bedeutet "funding secured", also "Finanzierung gesichert"? Wie ernst war es Musk damit? Wenn Musk es durchziehen würde, wann würde der Deal frühestens abgeschlossen werden? Seitdem hat der Autohersteller in zwei Blogbeiträgen ...

