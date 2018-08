Trotz der starken Wall Street tut sich der Dax am Freitag mit einer weiteren Stabilisierung schwer. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um magere 0,03 Prozent auf 12 240,71 Punkte.

Gute Unternehmenszahlen und Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten den US-Leitindex Dow Jones am Vortag zurück in Richtung seines Halbjahreshochs getrieben. Insgesamt bleibt die Lage am Aktienmarkt aber angesichts der Furcht vor einem globalen Konjunkturdämpfer wegen des Handelskonflikts sowie wegen des Streits zwischen den USA und der Türkei angespannt. Sollte der Dax unter das Juni-Tief bei rund 12 100 Zählern rutschen, droht laut Charttechnikern ein Absacken unter die Marke von 12 000 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen fiel um 0,11 Prozent auf 26 401,34 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,15 Prozent auf 2892,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht zu./ag/mis

