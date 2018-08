Hier geht's zum Video

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich vorbörslich ein ruhiger Handelstag an. Einen kleinen Gewinnsprung hatte der DAX bereits gestern Nachmittag hingelegt. Dabei ging es zurück über die Marke von 12.200 Punkten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nvidia, JD.com, Bayer und Wirecard. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.