Die positiven Vorgaben von den US-Märkten helfen dem Dax nicht auf die Sprünge. Heute ist zudem ein besonderer Handelstag.

Der Dax kommt zum Wochenschluss kaum vom Fleck: Der deutsche Leitindex startete kaum verändert bei 12.234 Punkten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Währungskrise in der Türkei sind vorerst in den Hintergrund getreten. Viele Anleger trauten allerdings der Ruhe nicht und agierten daher vorsichtig, sagten Börsianer.

Einzelwerte im Fokus

Thyssen-Krupp: Der Finanzinvestor Cevian könnte Insidern zufolge einen zweiten Sitz im Aufsichtsrat von Thyssen-Krupp anstreben. Es müsse ein gemeinsames Verständnis unter allen Eignern über die strategischen Visionen für den Industriekonzern geben, meldete am gestrigen Donnerstag die Nachrichtenagentur Reuters. Cevian aus Schweden ist seit 2013 an Thyssen-Krupp beteiligt und hat wiederholt dafür geworben, das Unternehmen und vor allem seine Holding-Struktur auf den Prüfstand zu stellen. An der Börse kommt das nicht gut an: Die Aktie zählt mit einem Minus von 1,5 Prozent zur Eröffnung zu den großen Verlierern.

Moeller Maersk: Die weltgrößte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...