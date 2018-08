Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsreichweite der deutschen Industrie bei 5,6 Monaten

Die deutsche Industrie verfügt über ein komfortables Auftragspolster. Die Reichweite des Auftragsbestandes lag im Juni wie schon in den Monaten zuvor bei 5,6 Monaten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Selbst wenn die Auftragseingänge abrupt stoppen würden, könnten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Durchschnitt ein knappes halbes Jahr weiter produzieren. Verglichen mit dem Vormonat stagnierte der Auftragsbestand.

Argentinien erhöht Mindestreservesatz

Argentinien hat im Kampf gegen die Inflation den Satz für die Mindestreserven, die die Banken bei der Notenbank des Landes in der Landeswährung Peso hinterlegen müssen, angehoben. Dadurch soll die Liquidität und letztlich auch die Inflation verringert werden. Die Zentralbank erhöhte nach eigenen Angaben den entsprechenden Zins um drei Prozentpunkte, womit sie etwa 60 Milliarden Peso, umgerechnet annähernd 2 Milliarden Dollar, absorbiert. Im Juli lag die Jahresinflation in dem südamerikanischen Land bei 31 Prozent.

Merkel: Flüchtlingskurs von 2015 wird sich nicht wiederholen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei einem Besuch in Sachsen bekräftigt, dass es eine Grenzöffnung für Flüchtlinge, wie vor drei Jahren, nicht noch einmal geben werde. Sie könne sagen, "dass sich 2015 so nicht wiederholen wird", sagte Merkel auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit der sächsischen CDU-Landtagsfraktion in Dresden. "Diese Aussage kann ich aus voller Überzeugung treffen."

Tourismusbeauftragter der Bundesregierung wirbt für Türkei-Urlaub

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung wirbt trotz der politischen Spannungen mit der Türkei für Reisen in das Land. "Es gibt für mich keinen Grund, nicht in die Türkei zu reisen und dort Urlaub zu machen", sagte Thomas Bareiß (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er selbst habe gerade dort erst seine Ferien verbracht.

Handwerk kann 20.000 Lehrplätze nicht besetzen

Nach der Prognose von Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer werden die Handwerksbetriebe in diesem Jahr rund 20.000 Lehrplätze nicht besetzen können. "Zum Stichtag 30. September werden - trotz unserer Bemühungen und unseres Werbens - voraussichtlich um die 20.000 Plätze unbesetzt sein", sagte Wollseifer der Düsseldorfer Rheinischen Post.

Deutsches Passagierflugzeug muss wegen Bombenalarm auf Kreta zwischenlanden

Ein Flugzeug einer deutschen Fluggesellschaft ist mit etwa 250 Passagieren an Bord nach einer Bombenalarm auf Kreta außerplanmäßig zwischengelandet. Der Pilot der Maschine habe den Kontrollturm am Flughafen in Chania um Landeerlaubnis gebeten, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Das Flugzeug wurde evakuiert, die Passagiere sind gesund und unversehrt."

Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert Italien

Die zentralitalienischen Region Molise ist von einem Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert worden. Etwa zwei Stunden später folgte in der Region südöstlich von Rom ein weiteres Beben, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mitteilte. Dieses habe eine Stärke von 4,5 gehabt. Beide Beben waren an der Adriaküste und im Golf von Neapel zu spüren und in geringerem Maße auch in der Hauptstadt Rom.

Italiens Küstenwache will Malta mehr als 170 Flüchtlinge übergeben

Die italienische Küstenwache hat nach Angaben von Innenminister Matteo Salvini mehr als 170 Migranten aufgegriffen und Malta gebeten sie aufzunehmen. Der Minister und stellvertretende Regierungschef von der rechtsextremen Lega-Partei erklärte, das Flüchtlingsboot habe sich in Gewässern befunden, in denen Malta für den Such- und Rettungsdienst zuständig sei.

Trumps Militärparade verschoben

Die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Militärparade ist verschoben worden - offenbar wegen ausufernder Kosten. Die Parade werde nicht wie bisher geplant am 10. November stattfinden, sondern möglicherweise erst im kommenden Jahr, teilte das Pentagon mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia BIP 2Q +4,5% (PROG: +5,2%) gg Vorjahr

