von Ralf Ferken, Euro am Sonntag Schon seit rund zehn Jahren investieren Anleger lieber in Aktienfonds, die breit auf Schwellenländer setzen, statt nur die BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien und China abzudecken. Still und heimlich feiern nun aber auch BRIC-Fonds ein Comeback, etwa der Schroder ISF BRIC, den €uro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...