Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt kann am Freitag im frühen Handel an den Erholungskurs vom Vortag anknüpfen. Weiterhin sorgen Entspannungssignale im Handelsstreit für eine klar verbesserte Stimmung am Markt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass erstmals seit Ausbruch der Handelsstreitigkeiten wieder eine Handelsdelegation aus China in Washington zu einem Besuch eintreffen soll.

Neben dem Handelsstreit sei auch die die Währungskrise in der Türkei vorerst in den Hintergrund getreten, kommentiert ein Marktanalyst: "Die Frage ist nur, wie lange beide Störenfriede Ruhe geben". Konjunkturseitig stehen am Freitag nur wenige Daten auf dem Programm, am Nachmittag dürfte vor allem die US-Konsumentenstimmung auf Beachtung stossen. Hierzulande setzt sich die Berichtssaison fort, wobei der Liftbauer Schindler mit seinen Halbjahreszahlen im Zentrum steht.

Der Swiss Market Index (SMI) seht um 09.15 Uhr 0,25 Prozent höher bei 9'019,78 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,17 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...