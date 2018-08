Als junger Erwachsener hatte ich nur eine vage Vorstellung vom Ruhestand. Ich dachte, wenn man sein ganzes Berufsleben über arbeitet, wäre man eines Tages in dem Alter, in dem man sich zurückzieht, weil man genug angespart hat, und könnte seine Tage am Pool oder auf dem Golfplatz verbringen. Ich bin mir nicht sicher, woher ich diese Idee nahm, aber alles was darüber hinausgeht - also aktive Altersvorsorge - war definitiv ein fremdes Konzept. Ehrlich gesagt hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht, weil der Ruhestand noch in so weiter Ferne erschien und es doch viel dringlichere Probleme gab, die keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...