Die Project-Gruppe gewährt für den Wohnbaufonds Metropolen 18 einen Frühzeichnerbonus in Höhe von vier Prozent p.a. Der Containeranbieter Solvium bietet ein neues Crowdinvestment an und die Platzierung der US-Beteiligung von TSO-DNL endet in Kürze.Project-Gruppe: Frühzeichnerbonus bis zum bis zum 30. Juni 2020Wer sich für den Wohnbauentwicklungsfonds Metropolen 18 profitiert nach Angaben der Gesellschaft von einem Garantiezins von vier Prozent pro Jahr ab Beitritt des Anlegers auf seine Zeichnungssumme. Dieser Bonus sei begrenzt und werde maximal bis zum 30. Juni 2020 gewährt. Die Renditeerwartung bei Thesaurierung betrage somit ca. 190,5 bis 223,3 Prozent (siehe Prognoserechnung wAI). Der Frühzeichnerbonus wird den Anlegern laut Prospekt im Rahmen der jährlichen Gewinnverteilung als Vorabgewinn zugewiesen. Der aktuelle Projekt-Fonds wurde mit einer Laufzeit von elf Jahren geplant und sieht eine Mindestanlagesumme in Höhe von 10.000 Euro vor.

