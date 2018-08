Spreitenbach (ots) -



Trotz rückläufiger Märkte und eines weiter erstarkten Euros bleibt

der Familienkonzern Miele auf solidem Wachstumskurs. 4,1 Milliarden

Euro Umsatz erzielte der führende Hersteller von Premium-Hausgeräten

im Geschäftsjahr 2017/18, das am 30. Juni 2018 geendet hat. Dies sind

167 Millionen Euro oder 4,3 Prozent mehr als im Vorjahr. 91 Millionen

Euro des Zuwachses stammen von der italienischen

Medizintechnik-Tochter Steelco Group, die im Berichtsjahr erstmals in

die Konzernrechnung einbezogen wurde. In Deutschland hat Miele auf

hohem Niveau 2,4 Prozent Umsatz hinzugewonnen und seine

Marktführerschaft im Fachhandel weiter ausgebaut. Weltweit haben die

Einbaugeräte im Bereich Haushalt überproportional zum Erfolg

beigetragen. Unter den Vertriebsregionen hat sich Asien besonders

dynamisch entwickelt. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 272

Millionen Euro investiert.



Drei Jahre in Folge ist Miele deutlich stärker gewachsen als im

langjährigen eigenen Durchschnitt - und auch das Geschäftsjahr

2017/18 ist ähnlich vielversprechend angelaufen. Dann machte sich

eine starke Abkühlung des Gesamtmarktes bemerkbar und der ungünstige

Trend bei den Wechselkursen verschärfte sich weiter. In diesem Umfeld

bewertet die Geschäftsleitung den erreichten Zuwachs von mehr als

vier Prozent als ein "sehr positives und überzeugendes Signal", zumal

in Verbindung mit dem erstmaligen Überschreiten der

4-Milliarden-Marke. In Euro gerechnet, also ohne Berücksichtigung der

Währungsschwankungen, ist der Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 um 7,1

Prozent gestiegen.



Vertrauen durch Qualität und Innovation



Einmal mehr habe sich für Miele ausgezahlt, auf Qualität und

Kundennutzen zu setzen, statt sich in kurzsichtige Rabattschlachten

hineinziehen zu lassen, so die Geschäftsleitung weiter. Auch und

gerade in Zeiten, die von vielen Menschen als unsicher empfunden

würden, stehe die Marke in besonderer Weise für Wertbeständigkeit und

Verlässlichkeit. Mit der Premiere eines revolutionär neuen

Kochgerätes auf der IFA 2017, des "Dialoggarers", wurde der Anspruch

auf die Innovationsführerschaft der Branche bekräftigt.



Im April gab es auf der Eurocucina in Mailand den grössten

Küchenmesse-Auftritt in der Geschichte von Miele. Und zur

diesjährigen IFA wird unter anderem eine Weltneuheit vorgestellt, die

bei den Geschirrspülern für zusätzliche Marktimpulse sorgen wird.

Entsprechendes gilt für Waschmaschinen und Trockner mit weiter

verbesserter Energieeffizienz und zusätzlichen Komfortmerkmalen.

Demgemäss zeigt sich die Geschäftsleitung für das begonnene

Geschäftsjahr 2018/19 "verhalten optimistisch": Trotz der

fortdauernden Konjunkturrisiken, etwa mit Blick auf den Brexit oder

die drohenden Handelskonflikte, rechne man mit weiterem Wachstum,

dessen Höhe sich aber schwer prognostizieren lasse. Marktposition

weiter ausgebaut.



In Deutschland hat Miele 1,21 Milliarden Euro Umsatz erzielt, was

einem Plus von 2,4 Prozent entspricht. Damit hat sich das Unternehmen

erneut besser entwickelt als die Branche insgesamt - und seine

Position als umsatzstärkste Marke für grosse Hausgeräte im Elektro-

und im Küchenfachhandel weiter gefestigt. Im Berichtsjahr wurde Miele

in der renommierten Vergleichsstudie Kundenmonitor Deutschland erneut

für den besten Service der Branche ausgezeichnet und ist damit zum

25. Mal die Nummer eins.



Ausserhalb Deutschlands hat Miele vor allem in China deutlich

Umsatz hinzugewonnen; überproportionales Wachstum gab es aber auch in

Märkten wie Kanada und Russland. In Südeuropa setzt Miele in Spanien

und Griechenland nach längerer Durststrecke den Erholungskurs weiter

fort. Die USA und Australien - für Miele die umsatzstärksten Märkte

nach Deutschland - haben in ihren Landeswährungen ein

zufriedenstellendes Plus erzielt. Der Anteil des ausserhalb

Deutschlands erzielten Umsatzes ist mit 70,6 Prozent moderat

gestiegen (Vorjahr: 70,0 Prozent).



Fokus auf Digitalisierung und "Faszination Küche"



Auf die Produktgruppen bezogen, wurden insbesondere von den

Kochfeldern, Herden/Backöfen sowie den Kaffeevollautomaten deutlich

mehr Geräte verkauft als im Jahr zuvor, und zwar jeweils aufgrund

überragender Markterfolge neuer Baureihen. Konkret waren dies die

"TwoInOne"-Kochfelder mit integriertem Dunstabzug, die deutlich

aufgewertete Einstiegsbaureihe "Active" bei den Herden und Backöfen

sowie die preisattraktiven Stand-Kaffeevollautomaten der Reihe CM5.

In der Bodenpflege ist der neue Saugroboter Scout RX2 erfolgreich

gestartet, mit verdreifachter Saugleistung und Übertragung von

Bildern aus der Wohnung aufs Smartphone. Zugleich hat Miele seine

Beteiligung an dem koreanischen Unternehmen Yujin Robot deutlich

aufgestockt, das den Saugroboter für Miele produziert. Ziel ist, die

Zusammenarbeit zu vertiefen, bei den Saugrobotern und auch darüber

hinaus. Einen weiteren strategischen Meilenstein bedeuten die ersten

Investments der 2017 gegründeten Miele Venture Capital GmbH. Hier

beteiligt sich Miele an vielversprechenden Start-ups wie loadbee,

Plant Jammer, KptnCook und MChef, für neue digitale Services oder

noch mehr Kreativität, Komfort und Genussvielfalt in der vernetzten

Küche. Der Dialoggarer selbst ist wenige Wochen vor Ablauf des

Geschäftsjahres erfolgreich im deutschen Markt gestartet und ist ab

Herbst 2018 auch in der Schweiz erhältlich.



Mit der Entscheidung für den Bau eines zweiten

Waschmaschinenwerkes in Polen stärkt Miele die Basis für weiteres

Marktwachstum in der Wäschepflege. Parallel wird der Standort

Gütersloh weiter gestärkt: als Produktionsstätte für die Mittel- und

Oberklassemodelle, die Kleingewerbegeräte und den Waschtrockner - und

als Leitwerk der Wäschepflegesparte mit dann drei Standorten.

Produktionsstart im neuen Werk ist Anfang 2020, mit zunächst 25'.000

Geräten pro Jahr und rund 400 Beschäftigten.



Kräftiges Plus für Miele Professional



Im Geschäftsbereich Professional hat die Miele Gruppe 593

Millionen Euro Umsatz erzielt; dies sind 21,4 Prozent mehr als im

Jahr zuvor (ohne Steelco: plus 2,9 Prozent). Mit dem ersten

gemeinsamen Messeauftritt auf der weltgrössten Medizintechnik-Messe

Medica im November 2017 in Düsseldorf startete auch die neue

Arbeitsteilung: Für den weiteren Ausbau des Projektgeschäfts werden

alle Aktivitäten zur Ausstattung der zentralen Sterilgutversorgung in

Kliniken bei Steelco gebündelt. Im Gegenzug fokussiert sich Miele auf

die Kundensegmente Praxen und Labore. Bei den grösseren

Wäschereimaschinen und den gewerblichen Geschirrspülern sorgen die

aktuellen Baureihen "Benchmark" beziehungsweise "ProfiLine" für

überproportionale Umsatzgewinne.



Erstmals mehr als 20'000 Beschäftigte



Zum Stichtag 30. Juni 2018 beschäftigte die Miele Gruppe 20'098

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wiederum einschliesslich der

Steelco Group mit 560 Beschäftigten. Darüber hinaus wurde vor allem

in den deutschen Werken, in der Vertriebsgesellschaft Deutschland und

in der Gütersloher Hauptverwaltung ergänzend neue Mitarbeitende

eingestellt. Insgesamt arbeiteten in Deutschland am Stichtag 11'225

Menschen für Miele, das entspricht einem Zuwachs um 337 Personen oder

3,1 Prozent.



Hohe Investitionen weltweit und in Deutschland



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Miele insgesamt 272 Millionen

Euro investiert. Diese Summe liegt noch einmal 47 Millionen Euro oder

20 Prozent über dem Vorjahreswert, der bereits einen historischen

Höchstwert markiert hatte. Rund zwei Drittel des Gesamtbetrags

flossen in die Entwicklung neuer Geräte sowie in Ausbau, Umrüstung

und Modernisierung des internationalen Produktionsverbunds der Miele

Gruppe.



Am Hauptsitz Gütersloh schlugen insbesondere das Domizil für den

neuen Geschäftsbereich Smart Home mit zusätzlichen Büro- und

Laborflächen, der Neubau der Werkfeuerwache und einer Kita zu Buche.

Neue Flagship-Stores ("Miele Experience Center") eröffnete Miele

unter anderem an den Standorten Brisbane, Calgary, Dubai, Istanbul

und zuletzt in Astana (Kasachstan).



Über das Unternehmen:



Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten

für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und

Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie

Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und

Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs- und

Desinfektionsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien

("Miele Professional"). Das 1899 gegründete Unternehmen ist in fast

100 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure

vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation

familiengeführte Unternehmen gut 20'100 Personen. Bei der

Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 430 Mitarbeiter beschäftigt.



Weitere Informationen unter: www.miele.ch



