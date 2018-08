Seoul (ots/PRNewswire) -



Saemangeum-Hymne ist ab sofort auf allen wichtigen Musikvertriebsplattformen verfügbar



Abaca Group Inc. und der weltbekannte Komponist und Pianist Steve Barakatt freuen sich bekannt zu geben, dass "One More Heart, One More Dream - The Official Anthem of Saemangeum" (Noch ein Herz mehr, noch ein Traum mehr - die offizielle Saemangeum-Hymne) heute weltweit veröffentlicht wurde.



Im Werk, gespielt von Steve Barakatt am Klavier und dem Korea Pops Orchestra, kommt unter anderem die Daegeum zum Einsatz, ein traditionelles koreanisches Instrument. Die Komposition wurde von KASDI (Korea Agency for Saemangeum Development and Investment) in Auftrag gegeben, um die Entwicklung der Megacity, für die der größte Schutzdeich der Welt gebaut wurde,weiter zu fördern.



"Ich fühle mich sehr geehrt, ein musikalisches Werk veröffentlichen zu dürfen, das einer äußerst sinnvollen Initiative einen starken Impuls geben soll", sagt Steve Barakatt. "Die Hymne lädt die Welt dazu ein, sich für neue Stadt mit vollem Herzen und vielen Träumen stark zu machen, damit Saemangeum in allen Aspekten des menschlichen Lebens gedeihen kann".



Steve Barakatt wird in Begleitung des Korean Pops Orchestra die Hymne am 8. September 2018 beim bevorstehenden Barakatt-Konzerts in der Lotte Concert Hall in Seoul live uraufführen.



Ein Dokumentarfilm, der sowohl in Südkorea als auch in Kanada gedreht wurde und den gesamten Prozess von Komposition und Musikproduktion beleuchtet, wird in den kommenden Monaten auf mehreren TV-Sendern laufen.



Für seinen leidenschaftlichen Einsatz und seine unermüdliche Unterstützung für Saemangeum wurde Steve Barakatt im vergangenen Jahr von Nak Yon Lee, Premierminister der Republik Korea, eine Ehrenmedaille verliehen.



INFORMATIONEN ZU STEVE BARAKATT



Der preisgekrönte Komponist, Pianist, Sänger, Produzent und Kreativdirektor Steve Barakatt arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten in Hunderten von Projekten mit den besten Künstlern, Studios und Organisationen der Welt zusammen. Teils Künstler, teils Philantrop, teils Entrepreneur ist Steve Barakatt treibende Kraft und Inspirationsquelle zugleich. Seine Karriere als Konzertpianist erstreckt sich über fünf Kontinente und mehr als 500 Aufführungen, weltweit wurden über 5 Millionen Alben verkauft. Steve Barakatt hat im Laufe seiner Karriere Hymnen für eine Reihe von großen Organisationen komponiert, darunter UNICEF (International), Fairmont Le Château Frontenac, 66 Royal Golf Clubs, und die Lotte Group.



Weitere Details finden Sie unter http://www.stevebarakatt.com



Abaca Group Inc - management@abacagroup.com , +1-418-265-2471



OTS: Abaca Group Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131195 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131195.rss2